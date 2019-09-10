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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В СЕУЛЕ
15:43 10.09.2019

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на Конференции по распространению информации о Программе обмена знаниями в Сеуле (Южная Корея) 9 сентября выступил с докладом об итогах реализации проекта «Цифровая трансформация национальной экономики Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, конференция по распространению информации о Программе обмена знаниями (2019 Knowledge Sharing Program Dissemination Conference) была организована под эгидой Министерства экономики и финансов Южной Кореи. От Беларуси в ней приняли участие представители Минэкономики и посольства Беларуси в Южной Корее.

Белорусская делегация также провела встречи с представителями Министерства экономики и финансов Южной Кореи и Президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству, в ходе которых стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по программе обмена знаниями.
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