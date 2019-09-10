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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:33 10.09.2019
Руководство ОАО «Гомсельмаш» и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов обсудили перспективы сотрудничества в 2019 году и планы на 2020 год.
По словам руководителя лизинговой компании П. Косова, интерес у аграриев вызывает возможность приобрести на условиях льготного лизинга зерноуборочную и кормоуборочную технику, прицепное оборудование производства «Гомсельмаша».
«Мы сотрудничаем с белорусским сельхозмашиностроителем в рамках подписанного в августе 2019 года договора между Росагролизингом и правительством Республики Беларусь», – сказал П. Косов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, для реализации соглашения Росагролизинг разработал специальные условия приобретения российскими аграриями новой техники белорусского производства, включенной в перечень по постановлению Совета министров Беларуси №72 от 04.02.2015 г.
Условия спецпрограммы, уже действующей для всех сельхозтоваропроизводителей страны, предусматривают льготное финансирование с учётом субсидий и льготной цены при покупке с заводов сроком лизинга до 5 лет.
Принять участие в программе и приобрести белорусскую технику на условиях льготного лизинга смогут предприятия, занимающиеся производством, заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, производством и реализацией пищевых продуктов, обеспечением сельского хозяйства средствами производства (минеральными удобрениями, химией), рыболовством, рыбоводством, оказанием сельскохозяйственных услуг (в том числе МТК/МТС).
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