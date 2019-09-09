Беларусь в 2020 году возглавит Совет руководителей статистических служб государств – участников СНГ. Такое решение принято на 60-м заседании Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ и совещании статистических служб государств – участников СНГ по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства, которые состоялись 3-5 сентября в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, сопредседателями будут являться руководители статистических служб Кыргызстана и Казахстана.

Участники 60-го заседания Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ обсудили актуальные вопросы, касающиеся проведения в странах региона Содружества переписи населения раунда 2020 года, совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, организации мониторинга показателей Целей устойчивого развития, а также ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Его участники рассмотрели проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2020 год и заслушали отчет о деятельности Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Статистический комитет СНГ проинформировал о ходе работ по подготовке к переписи населения раунда 2020 года в странах СНГ. В 2019 году перепись будет проведена в Азербайджане и Беларуси, в 2020 году – в Кыргызстане, Казахстане, России, Армении, Таджикистане, Украине, в 2022 году – в Туркменистане и Узбекистане, в 2023 – в Молдове.

В рамках совещания руководителей статистических служб государств – участников СНГ по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства его участники обменялись опытом в сфере организации статистики сельского хозяйства, обсудили проблематику мониторинга продовольственной безопасности в странах СНГ и расчета балансов продовольственных ресурсов. Белорусская сторона выступила с презентацией на тему «Формирование балансов продовольственных ресурсов в Республике Беларусь».