Минский автомобильный завод поставил МУ «Брянское городское ПАТП» для тестовой эксплуатации 2 полунизкопольных автобуса МАЗ-103.486 и МАЗ-206.086.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, достоинства белорусских автобусов жители Брянска смогут оценить в течение трех месяцев, после чего городскими властями будет принято решение о закупке.

Автобус МАЗ-103.486 имеет большой и просторный салон на 21 посадочное место, и способен перевозить до 98 пассажиров (90 с учетом маломобильных граждан). Предназначен для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком.

Автобус среднего класса МАЗ-206.086 имеет в салоне 25 посадочных мест, и способен перевозить в общей сложности до 70 пассажиров.

В автобусах предусмотрены электронные табло, системы кондиционирования и пожаротушения. Тестируемые автобусы адаптированы для маломобильных групп населения, оборудованы откидной аппарелью и системой наклона кузова «клининг».