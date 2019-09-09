В посольстве Беларуси в Узбекистане под руководством посла Леонида Маринича 9 сентября состоялась встреча с дилерами белорусских предприятий-экспортеров и основными компаниями-партнерами в стране пребывания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в ходе встречи обсуждены результаты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана по итогам 7 месяцев 2019 года, намечены перспективные направления взаимодействия до конца текущего года, в том числе в рамках утвержденной главами правительств двух стран Дорожной карты по интенсификации взаимоотношений Узбекистана и Беларуси на 2019-2020 годы.

В мероприятии приняли участие руководители компаний, представляющих в Узбекистане продукцию «Амкодор», «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», «Марко», «Гефест», «Софтклуб», «Атлант» и ряда других.

В Узбекистане зарегистрировано около 50 организаций, учредителями которых являются юридические и физические лица Беларуси.

Согласно данным статистики Беларуси, по итогам января-июля 2019 года товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 129 млн долларов США, увеличившись на 29,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года; белорусский экспорт в Узбекистан при этом составил 101,2 млн долларов США и вырос на 34,2%, импорт из Узбекистана – 27,8 млн долларов США, рост на 15,8%.