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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ КОМИССИИ РСС ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА И СПУТНИКОВЫХ ОРБИТ
10:36 10.09.2019

Начальник отдела регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси Дмитрий Корзун, представители Государственной инспекции по электросвязи Министерства связи и информатизации (РУП «БелГИЭ») и ОАО «Гипросвязь» участвуют в заседании Комиссии Регионального содружества в области связи по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, которое 9-12 сентября проходит в Алматы (Казахстан).

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в рамках заседания будут работать три группы: по подготовке к Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2019 года, по радиовещанию и по управлению радиочастотным спектром.

Значимость этих заседаний определяется тем, что они являются последними в цикле подготовки Администраций связи Государств-Членов Международного союза электросвязи к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19), которая будет проходить в октябре-ноябре 2019 года в Египте (Шарм-эль-Шейх) и определит перспективы развития радиосвязи на последующие четыре года.

Главной задачей повестки дня этих заседаний является доработка совместной позиции и общих предложений по 30-ти пунктам научно-технического и регуляторного характера, рассматриваемых в рамках повестки дня ВКР-19, и их одобрение заседанием комиссии. В ходе заседаний также будут рассмотрены презентации и состоится обмен мнениями по перспективам внедрения в мире и странах РСС таких перспективных радиотехнологий, как технологии 5G (IMT-2020), WAS/RLANs, ITS и других, спектр для которых призвана определить ВКР-19.
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