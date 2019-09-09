Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков 6 сентября 2019 г. принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по проекту «Укрепление потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для целей устойчивого развития страны», которая прошла на полях второй регулярной сессии Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС.

Выступая на церемонии, Валентин Рыбаков выразил уверенность, что основываясь на достижениях от реализации предыдущих проектов и плодотворного сотрудничества по демографическим вопросам в целом, этот проект при поддержке ЮНФПА будет способствовать дальнейшему углублению партнерских связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами в Республике Беларусь и Российской Федерации в области демографической статистики, народонаселения и развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, проект основывается на результатах, достигнутых в рамках сотрудничества Беларуси с Россией и ЮНФПА в области народонаселения, а также на итогах проекта «Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь» (2015-2017 гг.), реализуемого при поддержке Российской Федерации, и подпрограммы 1 «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы».

Проект направлен на укрепление всего цикла выработки и реализации национальной политики в области народонаселения и развития, а также на усовершенствование демографического образования и предоставление экспертной поддержки для анализа действующих и разработки новых стратегических документов, политик и программ в области народонаселения и развития на период после 2020 года.