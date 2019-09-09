ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСТПРЕД БЕЛАРУСИ ВАЛЕНТИН РЫБАКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ПРОЕКТА ТЕХПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ
10:00 10.09.2019

Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков 6 сентября 2019 г. принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по проекту «Укрепление потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для целей устойчивого развития страны», которая прошла на полях второй регулярной сессии Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС.

Выступая на церемонии, Валентин Рыбаков выразил уверенность, что основываясь на достижениях от реализации предыдущих проектов и плодотворного сотрудничества по демографическим вопросам в целом, этот проект при поддержке ЮНФПА будет способствовать дальнейшему углублению партнерских связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами в Республике Беларусь и Российской Федерации в области демографической статистики, народонаселения и развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, проект основывается на результатах, достигнутых в рамках сотрудничества Беларуси с Россией и ЮНФПА в области народонаселения, а также на итогах проекта «Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь» (2015-2017 гг.), реализуемого при поддержке Российской Федерации, и подпрограммы 1 «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы».

Проект направлен на укрепление всего цикла выработки и реализации национальной политики в области народонаселения и развития, а также на усовершенствование демографического образования и предоставление экспертной поддержки для анализа действующих и разработки новых стратегических документов, политик и программ в области народонаселения и развития на период после 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2019
валюта курс
EUR 2.3146
USD 2.0989
RUB 3.2014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3146 -0.0125
USD 2.0989 -0.0082
RUB 3.2014 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3160
USD 2.0930 2.0970
RUB 3.1900 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1080
EUR/RUB 72.1000 72.6600
USD/RUB 65.3000 65.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте