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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА О СВОЙСТВАХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ 1D НАНОСТРУКТУР
09:10 10.09.2019

Белорусские физики приняли участие в VIII Международном семинаре по магнитным проводам IWMW-2019, который состоялся в Светлогорске Калининградской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, научный сотрудник ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» Елена Шумская представила доклад на тему «Корреляция морфологии и магнитных свойств ферромагнитных 1D наноструктур», а также несколько стендовых докладов.

Участники семинара обменялись идеями по исследованиям свойств новых магнитных материалов с цилиндрической симметрией и их практическому использованию, в том числе, в области магнитных датчиков и электронных устройств, которые могут применяться в биомедицине.

Мероприятие является значимым событием в жизни мировой научной академической среды, предыдущие семинары прошли в Великобритании, США, Японии, Турции и трижды в Испании.

В этот раз собрались ученые-физики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Финляндии, Японии, Молдовы, Словакии, Испании, Румынии и Великобритании, в том числе, представители таких ведущих научных центров мира как UPV/EHU (Страна Басков, Испания), National Institute of Research & Development for Technical Physics (Румыния), Universidad Complutense de Madrid (Мадрид, Испания), Universidade Estadual de Campinas (Бразилия), Kiel University (Германия), Nagoya University (Япония), Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской академии наук (Россия).
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