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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «БРЕСТ» И ИЗРАИЛЬСКИЙ АШДОД ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12:52 09.09.2019
СЭЗ «Брест» и израильский Ашдод заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. Это было отмечено во время посещения делегацией Ашдода (Израиль) во главе с вице-мэром Шимоном Кацнельсоном 5 сентября СЭЗ «Брест».
Как сообщает сайт СЭЗ, глава администрации СЭЗ проинформировал партнеров о деятельности свободной экономической зоны, ее экономическом и инвестиционном потенциале, налоговых и таможенных преференциях, которые позволяют резидентам зоны получать конкурентные преимущества и успешно развивать свой бизнес. Среди таких предприятий – компания с израильским капиталом «Фа-уН», которая наладила в СЭЗ выпуск кормовых добавок для сельскохозяйственного производства.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей в области экономического сотрудничества, обмена информацией для привлечения инвестиций, налаживания кооперационных связей между предприятиями. С этой целью членам израильской делегации переданы информационные материалы о субъектах хозяйствования свободной экономической зоны.
В ходе встречи с руководством администрации СЭЗ вице-мэр Ашдода рассказал об истории, демографической ситуации, основных направлениях социально-экономического развития города. Ашдод расположен на побережье Средиземного моря, в тридцати километрах к югу от Тель-Авива. Город является важным региональным промышленным центром. Порт Ашдода – самый большой в Израиле. Через него проходит 60% всех ввозимых в страну грузов. Среди них и товары из Беларуси. Так, например, в Израиле пользуется устойчивым спросом продукция компании «Санта Бремор» – резидента СЭЗ «Брест».
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