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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
12:10 09.09.2019
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое пройдет 9 сентября в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано 25 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Особое внимание будет уделено подготовке к заседанию Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 г. Совет ЕЭК обсудит вопросы, планируемые к рассмотрению главами государств, и по итогам одобрит повестку заседания Высшего совета.
Также в числе наиболее важных – вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза, о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, гармонизации законодательства в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами, об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год.
Кроме того, будет рассмотрен ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.
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