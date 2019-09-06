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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ И ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:31 09.09.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил с заместителем председателя народного политического консультативного совета провинции Гуандун (КНР) Дэн Хайгуаном вопросы торгово-экономического взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 6 сентября встрече стороны рассмотрели широкий перспективы осуществления новых совместных инвестиционных проектов, в том числе в контексте развития международного промышленного парка “Великий камень".
А. Дапкюнас и Дэн Хайгуан обсудили возможности активизации связей между городами Беларуси и провинции Гуандун в связи с планами объявить 2020 год Годом регионов Беларуси и Китая.
Заместитель министра подтвердил готовность МИД Беларуси оказывать необходимое содействие государственным учреждениям и субъектам хозяйствования провинции Гуандун в целях обеспечении их максимально результативного взаимодействия с белорусскими партнерами.
В ходе беседы собеседники отметили необходимость и востребованность практических взаимных мер по налаживанию прямого авиационного сообщения между Беларусью и провинцией Гуандун. Это значительно упростило бы контакты между бизнесменами обеих стран и могло бы стать важным фактором развития взаимного туризма.
Д.Хайгуан заверил, что по возвращении в Китай даст соответствующие поручения ответственным местным органам управления провинции Гуандун о необходимости расширения сотрудничества с Беларусью и его конкретных направлениях.
Провинция Гуандун – самый большой по населению и наиболее развитый в экономическом и технологическом плане регион Китая. Объем внешней торговли провинции Гуандун составляет почти четверть от общего внешнеторгового товарооборота КНР. Большая часть китайских резидентов международного промышленного парка “Великий камень” – компании из провинции Гуандун. В 2017 году Председатель КНР Си Цзиньпин определил провинцию Гуандун как регион, который способен стать локомотивом белорусско-китайского торгового и инвестиционного сотрудничества. В 2018 году в г.Гуанчжоу — столице провинции Гуандун — начало работать Генеральное консульство Беларуси.
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