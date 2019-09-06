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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОЖНЫХ КАРТ
09:06 09.09.2019
Премьер-министры Беларуси и России согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров 6 сентября в Москве с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
"Мы с Дмитрием Медведевым подвели черту под первым этапом большой работы, поставили свои визы под программой действий (по углублению интеграции. - Прим.), утвердили перечень дорожных карт, - рассказал Сергей Румас. - 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашими президентами пакет из программы действий, дорожных карт и нескольких межправсоглашений".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава белорусского правительства поблагодарил руководителей экономических ведомств Беларуси и России Дмитрия Крутого и Максима Орешкина за проделанную работу по согласованию необходимых документов.
"Одновременно хочу сказать, чтобы они не расслаблялись, - предупредил Сергей Румас. - Дорожные карты - это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, которые надо будет проанализировать, чтобы качественно их подготовить".
Сергей Румас выразил уверенность, что к встрече президентов Беларуси и России в начале декабря все необходимые документы будут готовы.
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