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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХАЙНАНЬ ИЗУЧАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АВГУСТОВСКОГО КАНАЛА И СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
17:51 06.09.2019

Делегация островной провинции Хайнань (Китая) во главе с председателем народного политического консультативного совета Мао Ваньчунь 6 сентября посетила СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, целью визита стало изучение инвестиционного потенциала специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и СЭЗ «Гродноинвест».

В ходе встречи китайская сторона изучила преференциальный режим СЭЗ и парка, ознакомилась с инвестиционными предложениями по реализации проектов на территории Августовского канала. Гости из провинции Хайнань поделились опытом развития своей пилотной экономической зоны – международного центра туризма и торговли.

Провинция Хайнань является самой большой островной провинцией Китая. Здесь активно развивается туризм, который является одной из ключевых отраслей региона. Только в прошлом году провинцию посетило 100 млн туристов, 2 из которых – зарубежные гости.

В СЭЗ «Гродноинвест» уже реализуется один масштабный проект с участием китайской корпорации «Сигикоп». Резидент СЭЗ ООО «СИГИКОП Логистическая компания – Гродно» планирует построить транспортно-логистический центр на территории СЭЗ «Гродноинвест» в районе станции Брузги на границе с Польшей. Недавно в администрации СЭЗ состоялась презентация проекта комплексного развития данной территории.
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