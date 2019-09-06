Беларусь заинтересована в достижении важных практических результатов проекта «EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве». Об этом заявил министр связи и информатизации Константин Шульган 5 сентября на конференции, посвященной презентации регионального проекта Европейского союза EU4Digital.

Министр отметил, что Беларусь поддерживает реализацию данного регионального проекта, направленного на развитие сферы электронных услуг и гармонизацию цифрового регулирования в странах Восточного партнерства, и заинтересована в успешной реализации данного проекта.

При этом министр выразил заинтересованность белорусской стороны в скорейшем достижении важных практических результатов данной работы, направленной на дальнейшее развитие цифровой экономики и общества в странах-участницах Восточного партнерства, которые должны быть подкреплены началом реализации совместных перспективных пилотных проектов в области цифрового взаимодействия между странами Восточного партнерства и Европейским союзом и иметь своим следствием увеличение деловой активности в рамках Восточного партнерства, а также, в конечном итоге, привести к дальнейшему развитию и гармонизации цифровых рынков стран Восточного партнерства и Европейского союза.

К. Шульган выразил надежду, что в реализации данного проекта его участники будут опираться на результаты подготовительной аналитической работы, проведенной в рамках деятельности экспертных сетей стран-участниц Восточного партнерства в предыдущие годы, а также учитывать национальные особенности регулирования и развития сферы информационно-коммуникационных технологий в странах-участницах Восточного партнерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, проект EU4Digital является флагманской инициативой ЕС, которая включает в себя широкий спектр активностей, направленных на поддержку телекоммуникаций и цифровой сферы в рамках «Восточного партнерства». В настоящее время данный проект рассчитан на три года, его реализация началась в 2019 году. Бюджет проекта составляет 11 млн евро.

Реализация проекта осуществляется по шести тематическим направлениям, в числе которых телекоммуникационный сектор, электронная торговля, доверие и безопасность, инновации в сфере ИКТ, цифровые навыки и электронное здравоохранение.

Планируется, что основными результатами реализации данного проекта станут подписание Регионального соглашения о роуминге между странами-участницами Восточного партнерства с целью снижения тарифов на роуминг в рамках Восточного партнерства, гармонизация использования радиочастотного спектра с целью последующего развертывания технологии 5G, реализация ряда пилотных проектов: по направлениям использования функционально совместимой цифровой подписи, по использованию компонентов электронной торговли, а также инструментов электронной коммерции между странами-участницами Восточного партнерства и со странами Европейского союза, по использованию механизмов оперативного обмена информацией между пунктами таможенного контроля, по созданию пилотного цифрового мультимодального (морского и сухопутного) транспортного коридора между Балтийским и Черным морями, создание трансграничной платформы по сотрудничеству в области электронного здравоохранения и другие.