Совместный проект международной технической помощи Европейского союза, Государственного пограничного комитета Беларуси и Службы охраны Государственной границы при МВД Литвы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой (БОМБЕЛ-4)» официально открыт 6 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, данный проект с бюджетом более 3,7 млн евро является логическим продолжением предыдущего БОМБЕЛ-3, реализованного в 2009-2011 годах и позволившего белорусской погранслужбе создать современную систему связи и передачи данных на белорусско-польской границе.

Оказание технической помощи в создании телекоммуникационной сети на уровне новейших технологий, основанных на использовании волоконно-оптических линий связи с высокой пропускной способностью, БОМБЕЛ-4 вносит весомый вклад в совершенствование системы управления органами пограничной службы на белорусско-литовском участке границы.

Общая протяженность волоконно-оптических линий связи, планируемых к строительству, составляет почти 400 км, а количество станционных объектов – около 50. Все работы планируется завершить за 24 месяца.

В рамках реализации БОМБЕЛ-4 будет произведена глубокая модернизация телекоммуникационной инфраструктуры погранслужбы на белорусско-литовском участке границы, которая позволит построить надежную высокоскоростную сеть, обеспечивающую возможность использования всех новейших видов телекоммуникационных услуг в интересах охраны границы, а также создать условия для построения системы интегрированного управления границей с использованием новейших технических средств в ее охране.

Проект БОМБЕЛ-4 внесет значительный вклад в обеспечение максимально комфортных условий пересечения белорусско-литовской границы для законопослушных граждан и создание надежного барьера на пути реализации преступных замыслов международных криминальных сообществ.

Заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Печень отметил, что БОМБЕЛ-4 является чрезвычайно важным для белорусского пограничного ведомства, уникальным по содержанию и самым крупным проектом создания объектов телекоммуникационной инфраструктуры в Беларуси, реализуемым Европейским союзом, не только в отношении его технологичности, сроков строительства, стоимости, но и по его масштабности.

«Благодаря этой совместной работе мы достигаем таких границ, которые хорошо функционируют. Они безопасны, закрыты для противоправной деятельности и одновременно открыты для законопослушных граждан. Это очень важно, потому что мы соседи – Беларусь и Евросоюз и эти границы нас соединяют, а не отталкивают», – подчеркнула менеджер проектов представительства Европейского союза в Беларуси Оута Хермалахти.