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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКУЮ ОЦЕНКУ БИЗНЕСА ПРЕДСТАВЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ОДЕССЕ
15:50 06.09.2019

Представители Ассоциации оценочных организаций представят белорусскую оценку бизнеса на XXVI Международной научно-практической конференции «Оценка бизнеса и интересов в бизнесе», которая открывается сегодня в Одессе (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цель мероприятия: рассмотрение представителями профессионального сообщества оценщиков теоретических и практических вопросов, связанных с оценкой действующих предприятий, финансовых инструментов, нематериальных активов и недвижимости с коммерческим потенциалом и обмен профессиональными мнениями в обсуждении насущных и важных вопросов, а также возможность получить необходимую консультативную и практическую помощь.

Организатором мероприятия выступает Общественная организация «Всеукраинское объединение «Украинское общество оценщиков», выступающее в авангарде решения вопросов, актуальных и насущными для членов общества.

Работа конференции будет проходить в четырех секциях:

Секция 1. Оценка бизнеса в европейских и международных стандартах. Имплементация норм европейских и международных стандартов в оценочную практику Украины;

Секция 2. Оценка финансовых инструментов;

Секция 3. Оценка нематериальных активов;

Секция 4. Оценка недвижимости с коммерческим потенциалом и оценка действующих предприятий «зеленой» энергетики.

Вместе с украинскими и белорусскими оценщиками участие в конференции принимают представители оценочного сообщества из Азербайджана, Грузии, Молдовы и Армении.
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