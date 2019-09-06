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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВУЗЫ БРЕСТА РАСШИРЯЮТ ПАРТНЕРСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ И КОМПАНИЯМИ
15:14 06.09.2019
В Бресте проходит II Экономический форум городов-побратимов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Миобразования, в рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Брестским государственным университетом им. А.С. Пушкина и университетом Святых Кирилла и Мефодия города Велико-Тырново (Болгария). Сотрудничество будет осуществляться по ряду направлений, включая обмен преподавателями в целях повышения квалификации и совместные научные разработки. Ранее аналогичное соглашение было заключено между БрГУ и одним из престижнейших вузов Болгарии - Софийским университетом имени святого Климента Охридского.
В рамках форума также подписан договор о создании в Бресте кластера информационных технологий для взаимодействия между компаниями "Эполь софт" и "Оранжсофт девелопмент", Брестским местным фондом регионального развития, Брестским научно-технологическим парком, Брестским государственным техническим университетом и Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина. В этом документе прописаны условия сотрудничества и последующего наполнения проектами в разных отраслях.
Отмечая важность события, ректор Брестского государственного технического университета Александр Драган пояснил, что IT-кластер является перспективным проектом для всех участников. По его словам, стратегией развития университета является взаимодействие со значимыми игроками индустрии, включая IT-сферу. Также в ближайшее время в БрГТУ откроется новая лаборатория робототехники.
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