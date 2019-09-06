Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, постоянный представитель нашей страны при Международной морской организации Сергей Алейник встретился с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Китаком Лимом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время состоявшейся 5 сентября встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере морского транспорта, вопросы подготовки и проведения 31-й сессии Ассамблеи ИМО в ноябре 2019 г.

В рамках встречи генеральному секретарю ИМО переданы (депонированы) документы о присоединении Беларуси к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2011 года и к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года.