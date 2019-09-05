Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и председатель правления ГАО «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс обсудили вопросы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 5 августа в Минске встрече стороны рассмотрели итоги работы за текущий период 2019 года по перевозкам пассажиров и грузов между Беларусью и Латвией, а также наметили меры, направленные на их дальнейшее развитие.

В ходе мероприятия начальник Белорусской железной дороги провел презентацию о деятельности белорусской магистрали.

Сотрудничество Белорусской железной дороги и ГАО «Латвийская железная дорога» направлено на сохранение и наращивание объемов грузовых перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры и внедрение информационных технологий.

Перевозки грузов в сообщении с Латвией и ее портами составляют 21,2% от общего объема международных грузовых перевозок Белорусской железной дороги.

Контейнерным поездом ZUBR (совместный проект железных дорог Латвии, Эстонии, Молдовы, Украины и Беларуси) по итогам работы за восемь месяцев 2019 в сообщении Беларусь-Латвия перевезено 4,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.

В целях дальнейшего развития грузовых перевозок, а также реализации Меморандума о сотрудничестве по развитию грузовых перевозок с марта 2018 года в сообщении Беларусь-Латвия организовано регулярное курсирование экспресс-поезда «Минск-Рига». По итогам работы за 8 месяцев 2019 года из Республики Беларусь в рамках проекта было отправлено 114 поездов.

Перевозка пассажиров в сообщении Беларусь–Латвия осуществляется в настоящее время поездом № 87/88 Минск-Рига белорусского формирования. Также с сентября прошлого года организовано курсирование поезда № 32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига формирования АО «Укрзализныця», в состав которого включена беспересадочная группа вагонов Белорусской железной дороги сообщением Минск-Рига. За 7 месяцев 2019 года международные перевозки пассажиров в сообщении с Латвией данными поездами составили 22,7 тыс. пасс.

Учитывая проведение в 2021 году Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге, работа по развитию железнодорожных пассажирских перевозок между столицами Беларуси и Латвии будет продолжена.