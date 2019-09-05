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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ НАМЕРЕНЫ НАРАЩИВАТЬ ТОВАРООБОРОТ
09:17 06.09.2019

В Минске 5 сентября состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Монголии.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, монгольскую – заместитель министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций делегации рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов повестки дня белорусско-монгольского сотрудничества, выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, подтвердили взаимное намерение содействовать по линии МИД двух стран наращиванию товарооборота Беларуси и Монголии, подчеркнули важность и обсудили практические аспекты подготовки и осуществления взаимных визитов на высшем и высоком уровне, а также обратили внимание на целесообразность проработки совместных кооперационных проектов в транспортно-логистической и сельскохозяйственной отрасли в двустороннем и многостороннем форматах.

А.Дапкюнас и Б.Батцэцэг предметно обсудили геополитическую ситуацию в регионе Центральной и Восточной Европы, Северо- и Юго-Восточной Азии, отметили необходимость установления долгосрочных политических и деловых контактов для эффективного использования имеющегося промышленного и транзитного потенциала двух стран в выходе на рынки сопредельных государств.

Б.Батцэцэг выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух государств на международной арене, а также на содействие МИД Беларуси в вопросе перенятия богатого сельскохозяйственного и промышленного опыта нашей страны. В свою очередь, А.Дапкюнас заверил свою монгольскую коллегу во всесторонней помощи белорусского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов, способствующих развитию двустороннего взаимодействия.

В ходе беседы заместитель министра иностранных дел Беларуси особо отметил созвучность внешнеполитических инициатив государственных руководителей Беларуси и Монголии по содействию более широкому диалогу для создания прочной системы безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве.

В рамках визита заместитель главы внешнеполитического ведомства Монголии также встретилась с министром иностранных дел Беларуси В.Макеем. Собеседники положительно оценили состояние и перспективы белорусско-монгольских отношений.
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