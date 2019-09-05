Александр Лукашенко предлагает Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) вложиться в развитие дорожной сети Беларуси. Предложение прозвучало 5 сентября на встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, в качестве возможных направлений сотрудничества на ближайшую перспективу Лукашенко обозначил в первую очередь развитие дорожной сети, а именно строительство дороги Лепель – Полоцк на севере и Гомель – Брест на юге.

«Вот две дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время. В направлении Полоцка дорогу вы готовы поддержать. Мы готовы вести переговоры об условиях кредитования этой дороги. А по второй дороге, если будет интерес, мы также готовы поговорить и выбрать лучший вариант. Знаю, что вы также имеете намерение (и мы это поддерживаем) вложиться в инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», - сказал он.

Перспективным является также взаимодействие в сферах энергетики, водоотведения, реновации жилых зданий.

«Проблем много, которые нужно решать если не сегодня, то завтра. Если вы нас в этом поддержите, мы будем благодарны вам и готовы в этом направлении сотрудничать», - отметил А. Лукашенко.

Беларусь становится важным направлением ввиду развития связей между Азиатско-Тихоокеанским регионом, Китаем и Западной Европой.

«Определенные наработки у нас уже есть и по автомобильному, железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений. Поэтому это также должно усиливать ваш интерес к Беларуси. У нас очень много средств – и европейских, и Всемирного банка, и собственных - вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. Особенно в связи с событиями в Украине, Прибалтике, Беларусь стала очень востребованной. Знаю, что вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой – все это в Беларуси востребовано. Мы будем предлагать вам проекты. Если сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более что условия, которые предлагает АБИИ, не хуже международных банков», - подчеркнул А. Лукашенко.