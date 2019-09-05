Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы EEDRF-2019 пройдет 19-21 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в адвокатском бюро Lex Torre, которое выступает организационным партнером EEDRF-2019, на четвертом форуме EEDRF опытом и уникальными знаниями поделятся 25 высококвалифицированных спикеров из разных юрисдикций. Среди них: Давид Голдберг, партнер White&Case (Великобритания); Лукас А. Мистелис, профессор Школы международного арбитража при Лондонском университете Королевы Марии (Великобритания); Тереза Джованнини, партнер международной юридической фирмы LALIVE (Швейцария); Кай Хобер, председатель правления Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма (Швеция); Сабин Конрад, партнер McDermott Will & Emery (Германия), и другие.

Юристы со всего мира объединятся на несколько дней, чтобы обсудить ключевые темы, связанные с разрешением споров в международном коммерческом арбитраже и государственных судах.

Основной фокус дискуссий этого года – «Процессуальные вопросы в международном арбитраже и государственных судах».

Ключевые темы EEDRF-2019: «Роль арбитров и сторон в эффективном процессе разрешения споров»; «Что может произойти на ранних стадиях арбитража»; «Что происходит за кулисами основного процесса»; «Отдельные вопросы жизни после вынесения арбитражного решения».

Ежегодно EEDRF собирает более 200 игроков высшей мировой юридической лиги, среди которых представители юридических фирм, корпоративные юристы, судьи, специалисты в области судебных споров и арбитража из Европы и США, стран Балтии и СНГ, а также государственные служащие и академическое сообщество. В 2019 году планируется участие делегатов из более чем 20 стран.

Участие в международном профессиональном форуме на особых условиях доступно студентам, молодым юристам и преподавателям. Программа, регистрация доступны по ссылке.