Делегация Китайского центра сертификации качества (CQC) и Китайской сертифицирующей компании (CCIC) в ходе посещения 2 сентября Госстандарта Беларуси провела переговоры с руководством комитета и его институтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, китайские специалисты ознакомились с направлениями деятельности Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ), посетили ряд испытательных лабораторий.

В ходе переговоров первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола отметила, что имеющаяся сегодня у комитета база двухсторонних соглашений с китайскими партнерами позволяет подчиненным организациям находить точки взаимодействия и развивать активное сотрудничество.

«Надеемся, что ваши организации по результатам визита выйдут на тесное взаимодействие с нашими институтами, и вы сможете работать по направлениям, представляющим взаимный интерес», – сказала И. Осмола.

Китайские специалисты отметили хороший потенциал для развития двухстороннего сотрудничества с БелГИСС и БелГИМ, особенно в области оценки соответствия пищевой продукции, радиотехнических и других изделий. Интерес представляют и взаимный обмен информацией по направлениям деятельности, вопросы обучения персонала.

Стороны также считают важным развитие двухстороннего сотрудничества с учетом функционирования индустриального парка «Великий камень», на площадке которого предусматривается производство различных видов продукции.

По результатам состоявшегося в ходе переговоров обсуждения стороны договорились доработать проекты соглашений о сотрудничестве с целью их дальнейшего подписания.

Белорусские специалисты получили приглашение посетить Китайский центр сертификации качества и Китайскую сертифицирующую компанию.