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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
12:38 05.09.2019
Вопросы цифровизации реального сектора экономики обсуждались в Федеральном министерстве экономики и энергетики ФРГ в ходе визита белорусской делегации во главе с заместителем министра экономики Юрием Чеботарем 25-31 августа в Германию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, на встрече также обсуждались вопросы развития смарт-индустрии, возможность заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области развития цифровой экономики.
Представители Беларуси ознакомились с практическим опытом ФРГ по внедрению элементов концепции «Индустрия 4.0» во время посещения Фраунгоферовского Института производственных систем и технологий проектирования, демонстрационной фабрики в Аахене, Центра компетенции по электронным стандартам для малых и средних предприятий в Кельне, дочерней компании Deutsche Telecom – Detecon.
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