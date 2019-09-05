Вопросы цифровизации реального сектора экономики обсуждались в Федеральном министерстве экономики и энергетики ФРГ в ходе визита белорусской делегации во главе с заместителем министра экономики Юрием Чеботарем 25-31 августа в Германию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, на встрече также обсуждались вопросы развития смарт-индустрии, возможность заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области развития цифровой экономики.

Представители Беларуси ознакомились с практическим опытом ФРГ по внедрению элементов концепции «Индустрия 4.0» во время посещения Фраунгоферовского Института производственных систем и технологий проектирования, демонстрационной фабрики в Аахене, Центра компетенции по электронным стандартам для малых и средних предприятий в Кельне, дочерней компании Deutsche Telecom – Detecon.