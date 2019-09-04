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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С ЕГИПТОМ
10:49 05.09.2019

Беларусь заинтересована не только в поставках продукции, но и в реализации долгосрочных совместных проектов с египетскими партнерами. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером.

«Сегодня в Египте созданы и успешно работают совместные предприятия по производству грузовой, тракторной, сельскохозяйственной техники. И мы готовы к дальнейшему развитию производственной кооперации с повышением уровня локализации, передачей технологий и обучением кадров. В этой связи я хотел бы обратиться за содействием к Правительству Египта в части поддержки наших совместных производств», – сказал Сергей Румас. Речь идет в том числе о снижении пошлин на комплектующие, поставляемые совместным предприятиям, а также о содействии в продвижении продукции в Египте и на других региональных рынках.

Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе в области информационных технологий и готова сотрудничать с Египтом в этой сфере. Кроме того, важным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок белорусской фармацевтической продукции. Вместе с тем белорусская сторона столкнулась со сложностями в регистрации отдельных видов медицинских препаратов, которые востребованы в Египте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, регион Северной Африки весьма привлекателен для Беларуси как перспективный и динамично развивающийся рынок. При этом безусловным приоритетом является сотрудничество с египетскими коллегами.

«Беларусь и Египет – надежные партнеры, я не сомневаюсь, что у нас хорошие перспективы. Буду рад выслушать ваше мнение о перспективах развития белорусско-египетских отношений. Готовы обсудить любые вопросы, которые приведут к наращиванию взаимодействия между странами в экономической сфере», – резюмировал Сергей Румас.

Ахмед Антер, в свою очередь. подчеркнул, что сложившиеся отношения между лидерами Беларуси и Египта являются залогом развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по другим направлениям. Заседания совместной торговой комиссии проходят все чаще: если раньше такие встречи организовывались ежегодно, то сейчас отношения вышли на такой уровень, который позволяют проводить заседания каждые полгода.
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