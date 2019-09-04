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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ АБИИ КОНСТАТИРОВАЛ ИНТЕРЕС К ФИНАНСИРОВАНИЮ РЯДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
09:59 05.09.2019
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» 4 сентября посетил президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», президент АБИИ, ознакомившись с историей и развитием индустриального парка, а также посетив центр «Одна станция», констатировал интерес к финансированию ряда инфраструктурных проектов в «Великом камне».
Во время переговоров с руководством администрации парка и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» стороны обсудили возможные направления сотрудничества.
Говоря об индустриальном парке, Цзинь Лицюнь высоко оценил льготы, действующие в «Великом камне», подчеркнув важность его международного характера.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, создание которой было предложено КНР. Основные цели - развитие финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов. Республика Беларусь стала членом АБИИ в январе 2019 года.
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