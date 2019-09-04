Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером.

«Наш товарооборот в прошлом году составил $108 млн. Когда в июне был визит Президента Египта в Беларусь, мы обсуждали, что потенциал далеко не исчерпан. Рассчитываем, что в ближайшие несколько лет мы сможем удвоить, а то и утроить этот товарооборот. Конечно, для этого мы должны снимать барьеры в нашей торговле, которые, к сожалению, еще остаются между нашими странами», – отметил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, белорусский экспорт в Египет в I полугодии 2019 года составил $56,01 млн (154% к аналогичному периоду прошлого года), импорт – $18,85 млн (101,9%). Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в объеме $37,16 млн.

Основу экспорта составили поставки полуфабрикатов из нелегированной стали, рентгеновской аппаратуры, тракторов и седельных тягачей, кислот поликарбоновых и их производных, калийных удобрений, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, газетной бумаги.

Беларусь импортирует из Египта цитрусовые плоды, свежие, консервированные, замороженные овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.