Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сфере лесопромышленного комплекса и производства мебели будут в центре внимания Белорусско-польского экономического форума, который состоится 9 сентября в Познани (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в рамках форума планируется обсудить актуальные вопросы развития деревообрабатывающей отрасли Беларуси и Польши, в том числе вопросы, связанные с организацией двусторонней торговли древесными материалами, охраной и защитой лесного фонда, производством экологически безопасной бумажной упаковки. Состоится панельная сессия по актуальным вопросам производства и реализации продукции деревообработки, В2В переговоры с ведущими польскими компаниями, занятыми в сфере деревообрабатывающей промышленности, в том числе с производителями плитной продукции, пиломатериалов, деревянных домов, клееного бруса и мебели.

На форуме белорусские предприятия рассчитывают на установление новых контактов и достижение договоренностей об увеличении объемов взаимной торговли.

Форум проводится в рамках Международной выставки машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA 2019, которая пройдет 10-13 сентября в международном выставочном центре Познани.

В составе белорусской делегации руководители концерна «Беллесбумпром», Минлесхоза, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, администраций свободных экономических зон Витебской, Гродненской и Могилевской областей, а также представителя многих белорусских предприятий, работающих в сфере лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Форум проводится под эгидой посольства Беларуси в Польше в партнерстве с Польской экономической палатой деревообрабатывающей промышленности.

Для белорусских производителей продукции деревообработки польский рынок один из самых значимых. По объемам продаж он на второй позиции после России. В 2018 году предприятия концерна экспортировали в Польшу продукции на 82,4 млн долларов США, что на 32% больше, чем в 2017 году. В нынешнем году поставки чуть снизились, и это повод для белорусских производителей придать новый импульс сотрудничеству с польскими партнерами. Свою продукцию отечественные предприятия представят на консолидированном стенде на Международной выставке машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA 2019.

Выставка DREMA включает широкий спектр направлений и представляет передовые технологии в сфере деревообрабатывающего и мебельного производства. Весь блок выставки соберет около 500 экспонентов. Дополнительным преимуществом выставки является проходящие в то же самое время Международная выставка компонентов для производителей мебели FURNICA и Международная выставка обивочных материалов и компонентов для производства мягкой мебели SOFAB. Данные мероприятия являются обязательными в календаре всех производителей мебели, которые видят конкурентное преимущество в инновациях.