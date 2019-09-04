|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРОПЕРАТОР «ВНЕШИНТУРИСТ ПЛЮС» И КИТАЙСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО CITS ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:58 04.09.2019
Туристический оператор «Внешинтурист Плюс» и Китайское международное туристическое агентство CITS (Циндао, КНР) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере делового туризма.
Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, белорусский туроператор провел небольшую презентацию, в ходе которой китайские гости могли ознакомиться с туристическими возможностями Беларуси. В свою очередь китайская делегация также подготовила интересный рассказ о достопримечательностях Цзяочжоу и Циндао в провинции Шаньдун. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.
Китайские гости находятся в Беларуси со 2 по 4 сентября. Приемом китайской делегации занимается компания «Внешинтурист Плюс». В составе делегации — представители туристического агентства CITS (China International Travel Service) из Циндао, различных деловых структур Цзяочжоу, Китайского каллиграфического института и Центрального художественного института Китая.
В рамках визита гости из Китая провели встречу в Министерстве спорта и туризма, совершили обзорную экскурсию по столице, побывали с деловыми целями в Борисове.
Поток китайских туристов в Беларусь с каждым годом растет, потенциал этого рынка очень большой, и укрепление деловых контактов способствует дальнейшему наращиванию взаимных туристических потоков между нашей страной и Китаем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2019
Курсы в банках
на 04.09.2019
Конвертация в банках
на 04.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте