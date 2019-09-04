Туристический оператор «Внешинтурист Плюс» и Китайское международное туристическое агентство CITS (Циндао, КНР) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере делового туризма.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, белорусский туроператор провел небольшую презентацию, в ходе которой китайские гости могли ознакомиться с туристическими возможностями Беларуси. В свою очередь китайская делегация также подготовила интересный рассказ о достопримечательностях Цзяочжоу и Циндао в провинции Шаньдун. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

Китайские гости находятся в Беларуси со 2 по 4 сентября. Приемом китайской делегации занимается компания «Внешинтурист Плюс». В составе делегации — представители туристического агентства CITS (China International Travel Service) из Циндао, различных деловых структур Цзяочжоу, Китайского каллиграфического института и Центрального художественного института Китая.

В рамках визита гости из Китая провели встречу в Министерстве спорта и туризма, совершили обзорную экскурсию по столице, побывали с деловыми целями в Борисове.

Поток китайских туристов в Беларусь с каждым годом растет, потенциал этого рынка очень большой, и укрепление деловых контактов способствует дальнейшему наращиванию взаимных туристических потоков между нашей страной и Китаем.