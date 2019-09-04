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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ С ООН ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
14:54 04.09.2019

4 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с заместителем генерального секретаря ООН, руководителем контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, который принимает участие в Международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи В.Макей подчеркнул важное значение конференции с точки зрения координации на глобальном, региональном и национальном уровнях противодействия терроризму, использующему технологии и достижения прогресса против человечества. Беларусь занимает последовательную позицию и открыта для сотрудничества в этой области. Было отмечено, что ООН должна играть главенствующую и координирующую роль в международных усилиях по формированию единого фронта противодействия терроризму.

Собеседники затронули актуальную ситуацию в сфере безопасности в мире и регионе. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул последовательную линию Беларуси на создание устойчивых механизмов полноформатного диалога не только между ЕАЭС и ЕС, но и в более широком контексте.

Стороны также обсудили вопросы миротворчества и иные представляющие взаимный интерес направления взаимодействия Беларуси с ООН и ее организациями. Отмечена необходимость подхода с конкретными результатами к 75-летнему юбилею ООН, который Организация будет отмечать в 2020 году.

В.Макей подчеркнул, что Беларусь будет готова представить свои предложения по этой теме, а также по вопросу будущего организации и открыта к диалогу со всеми партнерами и структурами ООН.
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