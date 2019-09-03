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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ АБИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ - РУМАС
09:13 04.09.2019

Беларусь рассчитывает на поддержку Азиатского банка инфраструктурных инвестиций при реализации проектов для улучшения транспортной инфраструктуры и в сфере здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 3 сентября на встрече с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

«Мы рассчитываем на поддержку банка при реализации в первую очередь инфраструктурных проектов. Знаю, что в высокой степени проработки проект автодороги Р46 Лепель - Полоцк. В Беларуси уделяется большое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что у нас довольно неплохие дороги, страна имеет очень большой транзитный потенциал и является перекрестком многих больших коридоров, и дальнейшее улучшение дорожной сети является приоритетом для правительства», – отметил Сергей Румас.

Он также предложил рассмотреть возможное участие АБИИ в проекте по строительству железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Глава правительства обратил внимание, что Беларусь имеет достаточно большой опыт структурирования подобных проектов с многими международными финансовыми институтами и рассчитывает на такое сотрудничество с АБИИ. Тем более что предлагаемые условия комфортны для белорусской стороны, добавил премьер-министр.

Значительный интерес для Беларуси представляют проекты в сфере здравоохранения.

«Мы готовы сегодня обсуждать возможность привлечения средств для центра детской онкологии, создания центра педиатрии и детской хирургии, строительства нового блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток», сказал Сергей Румас.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций еще не имеет опыта финансирования проектов в сфере здравоохранения, но, как отметил премьер-министр, Беларусь может быть первой страной, где был бы опробован новый для банка инструмент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, нынешний приезд – это первый визит президента АБИИ в Беларусь. Сергей Румас подчеркнул, что прибывшая на переговоры представительная делегация во главе с президентом банка имеет большой опыт работы в международных институтах развития, и это позволяет на профессиональном уровне структурировать сделки по сложным инфраструктурным проектам.

В настоящее время Беларусь активно взаимодействует с такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. «Во взаимоотношениях со всеми этими партнерами мы имеем безупречную кредитную историю. Уверен, между Беларусью и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций уже в скором времени установятся такие же доверительные отношения, и наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», – резюмировал Премьер-министр.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в октябре 2014 года. Его ключевая цель – преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставной капитал составляет $100 млрд. На текущий момент банк насчитывает около 70 полноправных членов. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.
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