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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАКУПАТЬ ЧЕРЕЗ БУТБ СЫРЬЕ И ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
17:52 03.09.2019

Китайские корпорации планируют закупать через биржевые торги сырье и готовую продукцию. Это намерение было озвучено по итогам встречи с представителями компаний Shenzhen Blue-Bridge Investment Holding Со., Ltd. и SinoGiant International Со., Ltd., которая состоялась 2 сентября 2019 г. в центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) при участии Национального агентства инвестиций и приватизации.

Как сообщает сайт БУТБ, во время переговоров основное внимание было уделено конкретным аспектам работы на электронных торговых площадках биржи – от момента аккредитации и размещения заявки на продажу или покупку до поставки и расчетов между контрагентами.

В частности, гостей интересовали показатели биржевого товарооборота с китайскими компаниями, особенности реализации на экспорт лесоматериалов и сельхозпродукции (в первую очередь мяса говядины и птицы), возможности осуществления логистики, механизмы формирования биржевых цен, статистическая и аналитическая информация по биржевой торговле и др.

Китайские бизнесмены высоко оценили внедренную на БУТБ систему сопровождения биржевых сделок и контроля за их исполнением, прежде всего возможность использовать при расчетах субсчета биржи по принципу «поставка против платежа», а также наличие у биржи собственной арбитражной комиссии, призванной разрешать хозяйственные споры.

В качестве первого шага сотрудничества БУТБ предложила сформировать перечень конкретных товарных позиций, в приобретении которых заинтересована китайская сторона, с целью подготовки информации о результатах прошедших биржевых торгов с ними, наличии потенциальных производителей и продавцов и перспективах их привлечения на будущие торговые сессии, в целом о данном сегменте товарного рынка в Республике Беларусь.

Биржа также выразила готовность оказывать всяческое содействие в аккредитации и консультировании китайских компаний при дальнейшем обучении и работе на электронных торговых площадках.

Shenzhen Blue-Bridge Investment Holding Со., Ltd. (ООО «Ланцяо») – комплексная холдинговая группа с головным офисом в Шэньчжэне и филиалами в Гуанчжоу, Сямыне и Токио (Япония), успешно завершившая более 50 инвестиционных сделок по слияниям и поглощениям, финансовому консультированию с общим объемом транзакций более 15 млрд юаней.

SinoGiant International Со., Ltd. (ООО «Чжонцзян») – компания, которая специализируется в областях информационного обслуживания, искусственного интеллекта и передовых технологий производства, зарегистрирована в Гонконге.
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