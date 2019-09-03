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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АБИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
16:38 03.09.2019

Перспективные инфраструктурные проекты, в том числе по развитию транспортного комплекса Беларуси обсуждались 3 сентября на встрече министра экономики Дмитрия Крутого с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с президентом банка Цзинь Лицюнем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в ходе переговоров стороны также обсудили перспективные инфраструктурные проекты по расширению инфраструктурных возможностей Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные приоритетные направления для возможного сотрудничества нашей страны с АБИИ.

Официальный визит в Беларусь делегации АБИИ проходит 2-5 сентября. В рамках визита делегации АБИИ планируется проведение ряда встреч президента АБИИ, посещение крупнейших банков, Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Беларусь присоединилась к АБИИ в качестве нерегионального члена в 2019 году. Управляющим от Беларуси назначен Д. Крутой, заместителем управляющего – министр финансов Максим Ермолович.

Сотрудничество с АБИИ открывает новый потенциал для республики по привлечению ресурсов банка для целей финансирования инфраструктуры.

Взаимодействие Беларуси с АБИИ будет дополнять и усиливать деятельность уже функционирующих в республике институтов развития: Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Евразийского банка развития.
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