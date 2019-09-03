|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АБИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
16:38 03.09.2019
Перспективные инфраструктурные проекты, в том числе по развитию транспортного комплекса Беларуси обсуждались 3 сентября на встрече министра экономики Дмитрия Крутого с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с президентом банка Цзинь Лицюнем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в ходе переговоров стороны также обсудили перспективные инфраструктурные проекты по расширению инфраструктурных возможностей Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные приоритетные направления для возможного сотрудничества нашей страны с АБИИ.
Официальный визит в Беларусь делегации АБИИ проходит 2-5 сентября. В рамках визита делегации АБИИ планируется проведение ряда встреч президента АБИИ, посещение крупнейших банков, Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Беларусь присоединилась к АБИИ в качестве нерегионального члена в 2019 году. Управляющим от Беларуси назначен Д. Крутой, заместителем управляющего – министр финансов Максим Ермолович.
Сотрудничество с АБИИ открывает новый потенциал для республики по привлечению ресурсов банка для целей финансирования инфраструктуры.
Взаимодействие Беларуси с АБИИ будет дополнять и усиливать деятельность уже функционирующих в республике институтов развития: Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Евразийского банка развития.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2019
Курсы в банках
на 03.09.2019
Конвертация в банках
на 03.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте