МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕЛАРУСИ И ЧИЛИ ПРОШЛИ В МИНСКЕ

15:34 03.09.2019 3 сентября в Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Чили. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чилийскую – генеральный секретарь по вопросам внешней политики Министерства иностранных дел (заместитель министра) Патрисио Торрес. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие между двумя странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, перспективы расширения договорно-правовой базы белорусско-чилийского сотрудничества, развития диалога между региональными интеграционными объединениями, участниками которых являются Беларусь и Чили. Рассмотрен также ряд актуальных тем международной повестки дня.