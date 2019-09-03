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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕЛАРУСИ И ЧИЛИ ПРОШЛИ В МИНСКЕ
15:34 03.09.2019
3 сентября в Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Чили.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чилийскую – генеральный секретарь по вопросам внешней политики Министерства иностранных дел (заместитель министра) Патрисио Торрес.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие между двумя странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, перспективы расширения договорно-правовой базы белорусско-чилийского сотрудничества, развития диалога между региональными интеграционными объединениями, участниками которых являются Беларусь и Чили.
Рассмотрен также ряд актуальных тем международной повестки дня.
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