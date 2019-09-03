Миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 1-5 сентября 2019 года посещает Минск в рамках международной оценки белорусской «антиотмывочной» системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в состав команды оценщиков входят представители Секретариата ЕАГ, Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана.

Запланированы встречи экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями государственных органов Беларуси, входящих в национальную «антиотмывочную» систему (Верховный суд, Комитет госконтроля, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Национальный банк, ГТК, Минфин, Минюст, МНС, Минсвязи, МАРТ, Госкомимущество). Такие встречи являются завершающим этапом в подготовке отчета о проводимой в нашей стране оценке. Итоговый отчет планируется обсудить на пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в ноябре 2019 года.

Результаты оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во многом определят условия дальнейшего функционирования финансовой системы Беларуси. Позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов страны.

Взаимная оценка белорусской «антиотмывочной» системы проходит в 2018-2019 годах. Предыдущая оценка проходила в 2008 году.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являясь региональной группой по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами – членами организации. Мониторинг выполнения странами международных обязательств в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ) осуществляется на основании взаимных оценок «антиотмывочных» систем.