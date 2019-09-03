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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ОБСЕ
13:58 03.09.2019

Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 сентября на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером.

Он поблагодарил руководителя ОБСЕ за поддержку идеи проведения в Минске международной конференции высокого уровня на тему противодействия терроризму.

"Мы это очень ценим, благодарны за то, что международные организации доверяют Беларуси проведение подобных форумов. Естественно, вы должны это понимать, и мы это хорошо понимаем. Нас это ко многому обязывает. Мы стараемся соответствовать тому уровню, степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций в плане региональной безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он заверил, что Беларусь продолжит следовать в этом направлении.

Лукашенко отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ.

"У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе, - сказал он. - Очень благодарен вам, ОБСЕ за оценку нашей роли в плане безопасности на Европейском континенте".

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за возможность посетить Минск и отметил, что это уже четвертый визит за последние 13-14 месяцев.
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