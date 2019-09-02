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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ДЕЛЕГАЦИЯ НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛИ САКСОНИЯ-АНХАЛЬТ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЛОГИСТИКЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
11:29 03.09.2019

Представители СЭЗ «Гродноинвест» и делегация земли Саксония-Анхальт во главе с руководством международного отдела мэрии Магдебурга (Германия) обсудили различные перспективные направления сотрудничества.

Как сообщает сайт СЭЗ, во время переговоров 30 августа обсуждалось сотрудничество регионов в таких сферах, как логистика, металлообработка, химическая промышленность, туризм, экология.

Глава администрации СЭЗ Сергей Ткаченко представил инвестиционные возможности СЭЗ «Гродноинвест» и парка «Августовский канал», рассказал о налоговых и таможенных преференциях, предоставляемых резидентам СЭЗ и Парка.

Кроме того, была озвучена идея организации белорусско-немецкого форума регионального сотрудничества в Гродно.

Во встрече приняли участие представители власти Гродно, руководство Гродненского отделения БелТПП, а также региональный координатор по Гродненской области Программы поддержки Беларуси Федеральным правительством Германии Франц Мамуль.

В реализацию проектов на территории СЭЗ «Гродноинвест» привлечено свыше 257 млн долл. США инвестиций из Германии, включая кредитные линии. Ежегодно наращивается товарооборот, достигнув в 2018 году 31 млн долл. США. Свои проекты в СЭЗ реализуют две компании с немецким капиталом ИООО «Белабеддинг» и ООО «ХАВЕР ВУ металлотканый завод».

Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» активно развивает сотрудничество с Германией и представляет свой инвестиционный потенциал на совместных мероприятиях. Так 1 июля 2019 г. в Минске при участии СЭЗ «Гродноинвест» состоялось заседание Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества. 26 сентября 2019 г. запланировано участие СЭЗ «Гродноинвест» в 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси.
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