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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА
10:05 03.09.2019

Представители концерна «Белнефтехим» в составе белорусской делегации принимают участие в мероприятиях Татарстанского нефтегазохимического форума-2019, которые проходят в Казани 2-3 сентября 2019 г. на территории ВЦ «Казанская Ярмарка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, крупнейшие организации белорусской нефтехимии представлены на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» объединенным стендом.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков представил стенд президенту Республики Татарстан РФ Рустаму Минниханову. У посетителей выставки вызвали интерес представленные на стенде продукция и услуги ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

Андрей Бунаков также принял участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции «Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента», ряде круглых столов, где говорилось о расширении использования нефтехимической продукции.

3 сентября в Казани пройдет совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Татарстана и Беларуси. Будут обсуждаться вопросы углубления межрегионального сотрудничества.

Запланированы также встречи делегации концерна с руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть», переговоры о расширении двухстороннего сотрудничества.

В работе Татарстанского нефтегазохимического форума принимают участие порядка 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 23 стран дальнего и ближнего зарубежья и 31 региона России. В рамках форума проходит 26-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография», 5-я международная специализированная выставка «Интерпластика Казань», 17 деловых мероприятий по актуальным темам: международные и всероссийские конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии, презентации и бизнес-встречи.

В первом полугодии 2019 года товарооборот Республики Беларусь и Республики Татарстан составил более 529 млн долларов США, из них 246,5 млн долларов США приходятся на торговлю с татарстанскими партнерами организаций концерна «Белнефтехим».
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