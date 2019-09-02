Для Беларуси сотрудничество с ВОЗ является важным фактором повышения эффективности национальной системы здравоохранения. Это подчеркнул заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Дапкюнас во время встречи 2 сентября с руководителем отдела программ здравоохранения Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Недрет Эмироглу, которая является кандидатом от Турции на пост директора Европейского бюро ВОЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы было также отмечено, что продуктивное взаимодействие Беларуси с Всемирной организацией здравоохранения способствовало значительному сокращению распространения в Беларуси ВИЧ-инфекции, началу производства отечественных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатита С, обеспечению гарантированного доступа к лечению пациентов. Беларусь достигла значительных успехов в охране здоровья матери и ребенка и провела успешную программу реформ в области борьбы с туберкулезом.

Собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы расширения многопланового взаимодействия Беларуси с Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что выборы директора Евробюро ВОЗ пройдут в сентябре 2019 г.