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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНСТИТУТ «СОСНЫ» И ВНИИАЭС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:59 02.09.2019
Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» Национальной Академии наук Беларуси и АО «ВНИИАЭС» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Росатоме, основными задачами сотрудничества являются создание благоприятных условий для организации совместных исследований и разработок, а также коммерциализация результатов взаимодействия.
ВНИИАЭС и институт «Сосны» намерены сотрудничать по таким направлениям, как научно-техническая поддержка эксплуатации АЭС и функционирования кризисных центров, модернизация имеющихся в «Соснах» тренажеров АЭС и разработка новых программно-технических комплексов.
Кроме того, два института объединят усилия в стандартизации требований по обеспечению безопасности, в экспертизе технической документации, проведении совместных детерминистских и вероятностных расчетов для обеспечения безопасности АЭС.
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