Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» Национальной Академии наук Беларуси и АО «ВНИИАЭС» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Росатоме, основными задачами сотрудничества являются создание благоприятных условий для организации совместных исследований и разработок, а также коммерциализация результатов взаимодействия.

ВНИИАЭС и институт «Сосны» намерены сотрудничать по таким направлениям, как научно-техническая поддержка эксплуатации АЭС и функционирования кризисных центров, модернизация имеющихся в «Соснах» тренажеров АЭС и разработка новых программно-технических комплексов.

Кроме того, два института объединят усилия в стандартизации требований по обеспечению безопасности, в экспертизе технической документации, проведении совместных детерминистских и вероятностных расчетов для обеспечения безопасности АЭС.