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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА БЕЛГОСПИЩЕПРОМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ЕЭК ПО СИТУАЦИИ И СОЗДАНИЮ РАВНЫХ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ САХАРА И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
09:19 02.09.2019
Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло принял участие в заседании комиссии ЕЭК по вопросам о ситуации и создании равных условий конкуренции на рынке сахара и кондитерских изделий, которое прошло в Москве 28 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, также сотрудники Евразийской экономической комиссии, представители органов государственной власти и бизнеса обсудили обеспечение семенами сахарной свеклы в государствах-членах Евразийского экономического союза.
В рамках мероприятия состоялось совещание с руководством ООО «Белорусская сахарная компания» по вопросам согласования единой стратегии действий по реализации белорусского сахара и кондитерской продукции на российском рынке.
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