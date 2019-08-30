Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло принял участие в заседании комиссии ЕЭК по вопросам о ситуации и создании равных условий конкуренции на рынке сахара и кондитерских изделий, которое прошло в Москве 28 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, также сотрудники Евразийской экономической комиссии, представители органов государственной власти и бизнеса обсудили обеспечение семенами сахарной свеклы в государствах-членах Евразийского экономического союза.

В рамках мероприятия состоялось совещание с руководством ООО «Белорусская сахарная компания» по вопросам согласования единой стратегии действий по реализации белорусского сахара и кондитерской продукции на российском рынке.