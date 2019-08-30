|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕАЛИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17:10 30.08.2019
Делегация коммерческих кругов Китая 29-30 августа посещает Беларусь с визитом для изучения возможностей инвестирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, представители иностранной делегации заинтересованы в реализации проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, производства табака. Гости также интересуются новыми возможностями IT-сектора, которые были созданы в Беларуси в прошлом году.
НАИП презентовал наиболее перспективные к реализации инвестиционные проекты, которые в настоящее время находятся на этапе продвижения агентством. На встрече также присутствовали представители ПВТ, Минкульта, которые разъяснили иностранным партнерам все интересующие моменты для организации сотрудничества.
Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин заявил на встрече, что Китай является одним из стратегических партнеров Беларуси на международной арене, а интерес китайских компаний к Беларуси возрастает с каждым годом.
Помимо НАИП, китайская делегация также посетит индустриальный парк «Великий камень», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте