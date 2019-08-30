Делегация коммерческих кругов Китая 29-30 августа посещает Беларусь с визитом для изучения возможностей инвестирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, представители иностранной делегации заинтересованы в реализации проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, производства табака. Гости также интересуются новыми возможностями IT-сектора, которые были созданы в Беларуси в прошлом году.

НАИП презентовал наиболее перспективные к реализации инвестиционные проекты, которые в настоящее время находятся на этапе продвижения агентством. На встрече также присутствовали представители ПВТ, Минкульта, которые разъяснили иностранным партнерам все интересующие моменты для организации сотрудничества.

Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин заявил на встрече, что Китай является одним из стратегических партнеров Беларуси на международной арене, а интерес китайских компаний к Беларуси возрастает с каждым годом.

Помимо НАИП, китайская делегация также посетит индустриальный парк «Великий камень», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».