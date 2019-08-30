ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕАЛИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17:10 30.08.2019

Делегация коммерческих кругов Китая 29-30 августа посещает Беларусь с визитом для изучения возможностей инвестирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, представители иностранной делегации заинтересованы в реализации проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, производства табака. Гости также интересуются новыми возможностями IT-сектора, которые были созданы в Беларуси в прошлом году.

НАИП презентовал наиболее перспективные к реализации инвестиционные проекты, которые в настоящее время находятся на этапе продвижения агентством. На встрече также присутствовали представители ПВТ, Минкульта, которые разъяснили иностранным партнерам все интересующие моменты для организации сотрудничества.

Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин заявил на встрече, что Китай является одним из стратегических партнеров Беларуси на международной арене, а интерес китайских компаний к Беларуси возрастает с каждым годом.

Помимо НАИП, китайская делегация также посетит индустриальный парк «Великий камень», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
валюта курс
EUR 2.3160
USD 2.0980
RUB 3.1577
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 -0.0015
USD 2.0980 +0.0057
RUB 3.1577 +0.0208
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3110 2.3180
USD 2.0950 2.0990
RUB 3.1450 3.1550
подробнее

Конвертация в банках
на 30.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 73.3000 73.8000
USD/RUB 66.4000 66.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте