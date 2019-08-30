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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН ИЗУЧАЕТ СИСТЕМУ НОРМОТВОРЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НПА
15:44 30.08.2019
Представители Министерства юстиции Узбекистана и подведомственных ему Исследовательского института правовой политики и ГУП «Центр развития информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях юстиции» 28 августа посетили Национальный центр правовой информации (НЦПИ) в рамках ознакомительного визита в Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, этот визит в Беларусь направлен на изучение системы нормотворчества и национального опыта проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов.
Участники встречи обсудили деятельность НЦПИ в сфере повышения правовой информированности и грамотности граждан, развития интернет-ресурсов, осуществления обязательной юридической экспертизы технических нормативных правовых актов. Также рассмотрены современное состояние и перспективы развития государственной системы правовой информации Беларуси, практика участия общественности в процессах нормотворчества и публичного обсуждения проектов правовых актов, функциональные возможности государственных информационно-правовых ресурсов, формируемых НЦПИ.
В свою очередь представители Минюста Узбекистана поделились опытом проведения научных исследований в сфере права, использования информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях юстиции, организации законотворческой деятельности, формирования последовательной и единой правоприменительной практики, создания интегрированной системы повышения правовой культуры населения.
Кроме того, для гостей проведена экскурсия, в рамках которой они ознакомились с технологией официального опубликования правовых актов и формирования Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, в том числе была продемонстрирована автоматизированная информационная система, обеспечивающая его наполнение.
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