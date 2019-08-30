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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ ПРОЙДЕТ 3-4 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
14:40 30.08.2019

Международная конференция высокого уровня под общим названием «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» пройдет 3-4 сентября в Минске. Такую информацию озвучил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, данное совместное мероприятие по линии Беларусь — ООН организовано Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Оно логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре прошлого года.

«На масштабном международном форуме мы ожидаем присутствие порядка 60 делегаций. Они будут представлять более 50 стран, а также международные, неправительственные организации и академические круги», – сказал А. Глаз.

В числе спикеров и гостей мероприятия планируется участие генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, заместителя генерального секретаря – руководителя Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, заместителя генерального секретаря, специального советника гнерального секретаря по подготовке 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда, помощника генерального секретаря ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енча, помощника генерального секретаря ООН – исполнительного директора контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, председателя Межпарламентского союза Габриэллы Куэвас Баррон, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, Государственного секретаря МИД Словакии Лукаша Паризека, представителей руководства МИД Армении, Монголии, Таджикистана, Секретариата и структур ООН, ОДКБ, ШОС, ЮНЕСКО, Европейского союза, руководства контртеррористических структур, служб безопасности и правоохранительных органов ряда стран.

Целью форума станет обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий.

Структурно конференция будет состоять из трех тематических сессий. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.
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