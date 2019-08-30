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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ РАВНОПРАВНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С США – МАКЕЙ
13:43 30.08.2019

Беларусь хочет просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия с США. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги визита в Беларусь помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Президент Беларуси четко сказал, что мы не идем к Соединенным Штатам с протянутой рукой, и мы не просим чего-то дать нам и положить на стол, или какую-то крошку забросить в рот. Нет. Мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия. И мы готовы к этому. Да, этот процесс не простой с учетом того, что определенные ограничения пока еще существуют в наших отношениях. Но самое главное, и Джон Болтон однозначно подчеркнул это, самое главное – есть понимание того, что надо продолжать диалог, надо пытаться находить развязки всех вопросов, которые пока еще остаются в нашей двусторонней повестке дня. Поэтому я думаю, что, хотя это был и первый визит (его уже окрестили историческим визитом) – но он был важен в том плане, что стороны попытались ближе понять друг друга. И я думаю, что самый главный результат этого визита – это то, что стороны постарались услышать друг друга и договорились о том, что такой диалог должен быть продолжен и в перспективе», – сказал В. Макей.
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