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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛ С ПУТИНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
12:45 30.08.2019
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч.
Президенты также обменялись мнениями и по международным вопросам.
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