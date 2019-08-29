Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч.

Президенты также обменялись мнениями и по международным вопросам.