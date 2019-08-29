5-6 сентября состоится визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Швейцарию для участия в круглом столе по тематике международной безопасности. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, в рамках многостороннего мероприятия высокого уровня планируется представить основные подходы и инициативы Беларуси в этой сфере, включая запуск широкого международного диалога по вопросам безопасности.

О. Кравченко также примет участие в работе белорусско-швейцарского экспертного семинара по обмену опытом в области предотвращения пыток и жестокого обращения, обсудит с представителями руководства Федерального департамента иностранных дел Швейцарии актуальные вопросы двусторонней повестки дня.