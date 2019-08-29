|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ИНИЦИАТИВЫ БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЯТ В ШВЕЙЦАРИИ
11:42 30.08.2019
5-6 сентября состоится визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Швейцарию для участия в круглом столе по тематике международной безопасности. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По его словам, в рамках многостороннего мероприятия высокого уровня планируется представить основные подходы и инициативы Беларуси в этой сфере, включая запуск широкого международного диалога по вопросам безопасности.
О. Кравченко также примет участие в работе белорусско-швейцарского экспертного семинара по обмену опытом в области предотвращения пыток и жестокого обращения, обсудит с представителями руководства Федерального департамента иностранных дел Швейцарии актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте