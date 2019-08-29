Во второй день Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашения о сотрудничестве с белорусскими авиаремонтными предприятиями - ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» и ОАО «Оршанский авиаремонтным заводом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, стороны займутся реализацией совместных инициатив и проектов в сфере ремонта, модернизации и послепродажного обслуживания систем, узлов и агрегатов авиационной техники российского или советского производства как для внутренних рынков, так и в интересах иностранных заказчиков, а также совместное развитие и внедрение продуктов и технологий.

«Беларусь является одним из стратегических партнеров нашей страны не только в части эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, но и в вопросах ее ремонта и поддержания боевой готовности, – сказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. – Развитие сотрудничества с «558 АРЗ» и Оршанским авиаремонтным заводом направлено на дальнейшее укрепление кооперации организаций оборонно-промышленных комплексов наших стран, будет способствовать повышению эффективности и качества ремонта и дальнейшей модернизации авиационной техники российского производства».