Беларусь готова рассматривать любые вопросы по сотрудничеству с Сербией в образовательной сфере. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на встрече с делегацией Министерства образования, науки и технологического развития Сербии во главе с министром Младеном Шарчевичем.

«Для нас ваша страна близкая и родная. У нас много общего, как в историческом, культурном, языковом аспектах, так и в образовательном. В области образования наши отношения урегулированы нормативно-правовой базой. Мы готовы рассматривать любые вопросы, касающиеся нашего дальнейшего сотрудничества в этой сфере. Поэтому очень рад Вашему визиту, министр, возможности пообщаться и обсудить дальнейшие шаги по более тесному сотрудничеству», – сказал И. Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, стороны обсудили вопрос о готовности подписания Программы сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Сербии в сфере образования на 2018-2020 годы. Программой предусматриваются следующие направления белорусско-сербского взаимодействия: поддержка прямого сотрудничества между учреждениями образования двух стран; информационный обмен по вопросам основного образования, дополнительного образования взрослых, дополнительного образовании детей и молодежи, по вопросам в области инклюзивного, профессионально-технического образования, по применению новых технологий в образовании, другое.

Приоритетным направлением совместной деятельности в рамках Программы является обмен студентами, магистрантами, аспирантами для обучения. Кроме того, стороны рассматривают возможность обмена преподавателями языка и литературы, информационными материалами, организации соответствующих курсов, семинаров, а также других мероприятий при наличии источников финансирования и в соответствии с национальным законодательством каждой стороны.

М. Шарчевич разделил мнение, что между нашими странами и народами много общего: славянские корни, религия, идеи социального равенства и справедливости.

«Научная и образовательная сфера в Сербии развивается и вносит огромный вклад в дальнейшее развитие страны. А многие проблемы сообща решать намного проще, и здесь огромную роль играют наши добрососедские отношения. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере образования и науки. Готовы изучить ваш опыт, особенно в сфере профессионального образования», – отметил М. Шарчевич.

Он предложил создать две экспертные группы, которые проанализировали бы системы образования обеих стран, и в результате этого вывести договорные отношения в практическую плоскость.

В данный момент в рамках договорных отношений осуществляется информационный обмен об образовательных, научных и иных мероприятиях, проводимых в университетах-партнерах, выполняются совместные научные исследования, организуются академические и научные обмены.

Стороны также обсудили дальнейшие перспективные направления сотрудничества в сфере образования, в том числе создание договорно-правовой базы для сотрудничества в сфере образования; расширение возможностей для обучения граждан в учреждениях образования обоих государств; установление и развитие двустороннего взаимодействия в образовательной и научной сферах с Университетом Нови Сад; взаимное участие специалистов в международных образовательных конференциях, научных и других мероприятиях, проводимых на территории обоих государств; обмен опытом в области научно-технической деятельности и реализация совместных проектов; оказание поддержки Беларуси по вопросам международной интеграции национальной системы высшего образования, в том числе к Европейскому пространству высшего образования.