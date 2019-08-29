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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ
09:20 30.08.2019
27-е заседание межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится 4 сентября в Киеве (Украина). Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«Украина – важный для нас торгово-экономический партнер. В 2018 году она была на втором месте среди всех торговых партнеров нашей страны по объемам товарооборота и экспорта», – сказал А. Глаз.
По его словам, в ходе заседания планируется детально рассмотреть весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. В их числе взаимодействие в сфере промышленности и производственной кооперации, нефтехимическом секторе и энергетической отрасли, сельском хозяйстве, транспортной сфере, по вопросам применения защитных мер в двусторонней торговле.
Планируется также обсудить совместные мероприятия, в том числе второй Форум регионов Беларуси и Украины, который запланирован на 3-4 октября 2019 г.
Белорусскую часть комиссии возглавляет заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, украинскую – вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
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